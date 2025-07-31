Казахстан планирует увеличить транзит нефти по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан

АСТАНА/ Trend/ - Казахстан намерен увеличить объем транспортировки нефти по нефтепроводу Баку–Тбилиси–Джейхан (БТД) до 1,7 миллиона тонн в этом году.

Об этом сообщил министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов на пресс-конференции, посвященной реализации поручений Президента в сфере энергетики, передает Trend со ссылкой на Правительство Казахстана.

По словам министра, в 2024 году Казахстан направил по маршруту БТД около 1,4 миллиона тонн нефти. "В 2025 году планируем довести этот объем до 1,7 миллиона тонн. Только за первые шесть месяцев по данному маршруту было отправлено около 800 тысяч тонн", — отметил Аккенженов.

Он подчеркнул, что маршрут БТД остается одним из ключевых альтернативных экспортных направлений для казахстанской нефти, и работа по расширению его использования продолжается.

Отметим, что в настоящее время по трубопроводу в основном транспортируется нефть с блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) и конденсат с "Шахдениз". Кроме того, по нему продолжают поступать объемы нефти и конденсата из других регионов Каспия — из Казахстана, Туркменистана, а также дополнительные объемы, добытые SOCAR в Азербайджане.

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