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В горной местности Лачинского района Азербайджана произошел пожар

Происшествия Материалы 31 июля 2025 10:40 (UTC +04:00)
В горной местности Лачинского района Азербайджана произошел пожар

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Бести Мамед
Бести Мамед
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БАКУ /Trend/ - В горной местности Лачинского района Азербайджана произошел пожар.

Об этом в четверг передает Trend со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

Возгорание произошло в труднодоступной горной местности села Гюлябирд Лачинского района.

На горячую линию "112" МЧС поступило сообщение о пожаре, после чего на место происшествия были оперативно направлены силы Государственной службы пожарной охраны и Авиационного отряда МЧС.

"Благодаря необходимым и неотложным мерам, принятым силами министерства, пожар в горной местности был в короткие сроки локализован и потушен, что позволило предотвратить его распространение на большую территорию",- отмечается в информации ведомства.

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