Увеличился внешнеторговый оборот Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В январе-июне этого года Азербайджан провел торговые операции с зарубежными странами на сумму 24,4 миллиарда долларов США.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана.

Согласно информации, этот показатель на 2,632 миллиарда долларов США или на 12,1 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За аналогичный период прошлого года Азербайджан осуществил торговые операции с зарубежными странами на сумму 21,768 миллиарда долларов США.

Во внешнеторговом обороте 12,878 миллиарда долларов США пришлось на долю экспорта, а 11,522 миллиарда долларов США - на долю импорта. За последний год объем экспорта сократился на 0,2 процента, тогда как объем импорта увеличился на 29,9 процента.

В результате во внешней торговле образовалось положительное сальдо в размере 1,356 миллиарда долларов США, что в три раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составляет снижение на 2,677 миллиарда долларов.