В Азербайджане за 6 месяцев выдано более 226 тыс. сертификатов ASAN Imza

БАКУ /Trend/ - В январе–июне текущего года в Азербайджане налогоплательщикам было выдано 226 072 сертификата Asan İmza по 149 939 обращениям.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственную налоговую службу.

Согласно информации, за указанный период в центрах обслуживания налогоплательщиков было принято в общей сложности 289 310 человек, которым была предоставлена 456 881 услуга. Из них более 158,8 тысячи составили устные услуги (ответы на вопросы, связанные с налоговым законодательством и администрированием), а более 105 тысяч - электронные услуги (помощь в составлении и отправке в электронном виде деклараций, отчетов, различных заявлений и др.).

Нижеперечисленные услуги составили 89,3% от общего числа оказанных (за исключением устных услуг и выдачи готовых документов):

представление деклараций (отчетов), а также справки о расчете текущих налоговых платежей в налоговые органы; приостановка (возобновление) деятельности налогоплательщика; выдача квитанции об уплате фиксированной суммы по упрощенному налогу, обязательному государственному социальному страхованию и обязательному медицинскому страхованию; выдача сертификатов Asan İmza; выдача справок налогоплательщику; изменение регистрационных данных налогоплательщика; постановка на учет и повторная постановка на учет физического лица; снятие с учета физического лица; постановка на учет (или снятие с учета) объекта хозяйственной деятельности налогоплательщика.

В январе–июне было рассмотрено более 17 тысяч письменных обращений от налогоплательщиков, им было направлено около 14 миллионов различных уведомлений и писем информационного характера. В этот период было проведено 205 встреч с участием 2 104 налогоплательщиков, а также предоставлены адресные услуги 2 541 налогоплательщику. В целях превентивного информирования налогоплательщиков на их мобильные номера было отправлено более 1 миллиона 583 тысяч SMS-сообщений.