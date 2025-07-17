Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 17 июля

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 17 июля.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро по отношению к манату составил 1,9762 маната. 1 турецкая лира стоит 0,0423 маната, 100 российских рублей – 2,1788 маната.

Валюты Код Курс 1 доллар США USD 1.7 1 евро EUR 1.9762 1 австралийский доллар AUD 1.1035 1 белорусский рубль BYN 0.5732 1 болгарский леви BGN 1.0082 1 дирхам ОАЭ AED 0.4628 100 южнокорейских вон KRW 0.1222 1 чешская крона CZK 0.0802 1 китайский юань CNY 0.2368 1 датская крона DKK 0.2648 1 грузинский лари GEL 0.6278 1 гонконгский доллар HKD 0.2166 1 индийская рупия INR 0.0198 1 британский фунт стерлингов GBP 2.2772 10000 иранских риалов IRR 0.0283 1 шведская крона SEK 0.1746 1 швейцарский франк CHF 2.1188 1 израильский шекель ILS 0.5053 1 канадский доллар CAD 1.2397 1 кувейтский динар KWD 5.5611 100 казахских тенге KZT 0.3216 1 катарский риал QAR 0.4664 1 кыргызский сом KGS 0.0195 100 венгерских форинтов HUF 0.4945 1 молдавский лей MDL 0.1004 1 норвежская крона NOK 0.1656 100 узбекских сомов UZS 0.0133 100 пакистанских рупий PKR 0.5966 1 польский злотый PLN 0.4646 1 румынский лей RON 0.3897 100 российских рублей RUB 2.1788 1 сербский динар RSD 0.0169 1 сингапурский доллар SGD 1.3227 1 саудовский риал SAR 0.4532 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) XDR 2.3193 1 турецкая лира TRY 0.0423 1 туркменский манат TMT 0.4857 1 украинская гривна UAH 0.0406 100 японских йен JPY 1.1453 1 новозеландский доллар NZD 1.0078

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