Узбекистан увеличил закупку ненефтяной продукции из Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В январе-мае этого года из Азербайджана в Узбекистан было экспортировано ненефтяных продуктов на сумму 19,3 миллиона долларов США.

Об этом Trend сообщили в Государственном таможенном комитете.

Согласно информации, это на 9,3 миллиона долларов США или в 1,9 раза больше, чем за тот же период 2024 года.

За 5 месяцев этого года экспорт ненефтяных продуктов в Узбекистан составил 1,37% от общего экспорта Азербайджана.

Таким образом, за отчетный период Узбекистан занял 10-е место среди стран, куда было отправлено наибольшее количество ненефтяных продуктов из Азербайджана.

В то же время в январе-мае 2025 года объем торговых операций между Азербайджаном и Узбекистаном составил 214,8 миллиона долларов США.

Согласно информации, это на 145,8 миллиона долларов США или в 3,1 раза больше, чем в те же месяцы 2024 года. За отчетный период торговый оборот с Узбекистаном составил 1,16% от общего торгового оборота Азербайджана.

В январе-мае текущего года был зафиксирован экспорт продукции из Азербайджана в Узбекистан на сумму 19,7 млн долларов. Это примерно на 9 миллионов долларов США или в 1,8 раза больше, чем за тот же период 2024 года.

Также в январе-мае 2025 года были выполнены импортные операции из Узбекистана в Азербайджан на сумму 195,1 миллиона долларов США, что на 136,9 миллиона долларов США или в 3,3 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.