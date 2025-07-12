БАКУ /Trend/ - В туристическом центре Шахдаг проходит 1-й саммит Союза горнолыжных курортов тюркских государств.

Как сообщает Trend, в саммите принимают участие официальные лица Организации тюркских государств и Государственного агентства по туризму, руководители и представители горнолыжных курортов Азербайджана, Узбекистана, Казахстана, Турции и Кыргызстана.

В рамках саммита будут организованы панельные дискуссии и презентации, посвященные различным темам развития горного и зимнего туризма в странах Союза.

Во второй день мероприятия состоится фестиваль бега (Running Fest), в котором примут участие около 600 спортсменов-любителей из тюркоязычных стран, а также ряда европейских государств, на дистанциях различной протяженности.

Среди целей Союза – укрепление связей между курортами, продвижение тюркского региона как привлекательного направления зимнего туризма и реализация совместных культурных, спортивных и маркетинговых инициатив.

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