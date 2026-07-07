Фрилансеров и "цифровых кочевников" в Азербайджане поставят на налоговый учет

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане фрилансеры и "цифровые кочевники" будут ставиться на учет в налоговом органе.

Как сообщает корреспондент Trend , это нашло отражение в законопроекте о внесении изменений в Налоговый кодекс, обсужденном на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Согласно законопроекту, фрилансеры и "цифровые кочевники" после постановки на учет в налоговом органе, регистрации в качестве резидента промышленного или технологического парка и получения регистрационного свидетельства смогут осуществлять деятельность на территории страны (получать доход из иностранных источников), а также пользоваться налоговыми льготами и освобождениями на основаниях, предусмотренных Налоговым кодексом.

Отметим, что под фрилансером будет пониматься физическое лицо, являющееся резидентом промышленного или технологического парка, которое без привлечения наемных работников самостоятельно и на платной основе оказывает услуги или выполняет работы на основании гражданско-правового договора в сфере цифровых технологий, включая технологии искусственного интеллекта, кибербезопасность и инновации.

Под "цифровым кочевником" будет пониматься иностранец или лицо без гражданства, осуществляющее свою деятельность в сфере цифровых технологий, технологий искусственного интеллекта, кибербезопасности и инноваций дистанционно посредством информационно-коммуникационных технологий, и получающее доход из иностранных источников.

После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.