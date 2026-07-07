В город Ходжавенд отправилась очередная группа бывших вынужденных переселенцев

БАКУ /Trend/ - В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева продолжается Великое возвращение на освобожденные от оккупации территории.

Информацию об этом распространил Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

На данном этапе в город Ходжавенд переселяются 163 человека, в общей сложности 41 семья.

Переселяющиеся в город Ходжавенд – это семьи, ранее временно проживавшие в различных частях республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

Возвращающиеся в родной край жители поблагодарили Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву за всестороннюю государственную заботу. Они также выразили признательность доблестной азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации, пожелали упокоения душ шехидов, погибших на этом пути.