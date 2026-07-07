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В город Ходжавенд отправилась очередная группа бывших вынужденных переселенцев

Общество Новость 7 июля 2026 12:26 (UTC +04:00)
В город Ходжавенд отправилась очередная группа бывших вынужденных переселенцев
Фото: Wikipedia
Аслан Мамедли
Аслан Мамедли
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БАКУ /Trend/ - В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева продолжается Великое возвращение на освобожденные от оккупации территории.

Информацию об этом распространил Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

На данном этапе в город Ходжавенд переселяются 163 человека, в общей сложности 41 семья.

Переселяющиеся в город Ходжавенд – это семьи, ранее временно проживавшие в различных частях республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

Возвращающиеся в родной край жители поблагодарили Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву за всестороннюю государственную заботу. Они также выразили признательность доблестной азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации, пожелали упокоения душ шехидов, погибших на этом пути.

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