Для граждан Японии и Южной Кореи отменён визовый режим для поездок в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - С 1 июля 2026 года по 1 июля 2027 года для граждан Японии и Республики Корея, имеющих общегражданские паспорта, отменяется требование визы для въезда в Азербайджан с туристическими целями.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной миграционной службы Азербайджана.

Отмечается, что данная мера направлена на упрощение условий поездок, укрепление сотрудничества между странами и стимулирование развития туризма.

Согласно новым правилам, граждане указанных стран в течение указанного периода смогут въезжать в Азербайджан без визы до трёх раз и находиться на территории страны до 30 дней при каждом визите.

При этом граждане Японии и Южной Кореи, планирующие поездки с целями, отличными от туризма, либо намеренные находиться в стране длительный срок, должны будут получить визу в соответствии с требованиями законодательства Азербайджана.

В Государственной миграционной службе напомнили, что иностранные граждане, находящиеся на территории страны более 15 дней, обязаны пройти регистрацию по месту пребывания в соответствии с Миграционным кодексом.

Также отмечается, что при наличии предусмотренных законодательством оснований иностранцы могут обратиться в Государственную миграционную службу для продления срока временного пребывания или получения разрешения на временное проживание до истечения установленного периода. Заявления можно подать как через центры «ASAN xidmət», так и в электронном формате через раздел «Электронные услуги» на официальном сайте ведомства.