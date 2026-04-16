МВФ понизил прогноз роста экономики региона MENA на 2026 год

БАКУ /Trend/ - Рост экономики региона MENA в 2026 году замедлится до 1,4% на фоне последствий конфликта.

Как сообщает Trend, об этом заявил директор департамента Ближнего Востока и Центральной Азии Международного валютного фонда (МВФ) Джихад Азур в ходе онлайн-брифинга.

«До конфликта регион демонстрировал позитивную динамику — рост ускорялся, инфляция снижалась, а ненефтяной сектор показывал хорошие результаты. Однако эти достижения были резко нивелированы. Согласно нашим прогнозам, рост в регионе замедлится до 1,4% в 2026 году, что на 2,3 процентного пункта ниже октябрьских оценок», — отметил он.

По словам Азура, влияние кризиса распределяется неравномерно между странами региона.

«Среди стран-экспортеров нефти, затронутых конфликтом, в пяти из восьми экономик ожидается сокращение в 2026 году. Импортеры сталкиваются с ростом цен на энергоносители, снижением денежных переводов и ужесточением финансовых условий», — сказал он.

Азур добавил, что наименее защищенные и страны с низким уровнем дохода испытывают наиболее сильное давление, включая рост цен на продовольствие и ухудшение финансовых условий.