В Азербайджане вносятся изменения в правила охраны памятников

БАКУ /Trend/ - В правила охраны памятников, выявленных в ходе строительных, хозяйственных и других работ, будут внесены изменения.

Как сообщает Trend, данный вопрос отражен в законопроекте о внесении изменений в закон «Об охране историко-культурных памятников», который обсуждался сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса Азербайджана.

Согласно проекту, если памятник выявлен в ходе работ по разминированию, работы должны быть немедленно остановлены, об этом должны быть уведомлены уполномоченный орган (организация), назначенный соответствующим органом исполнительной власти, и научная организация, назначенная соответствующим органом исполнительной власти, а также в течение двух месяцев они должны провести предусмотренные законом исследования и принять другие меры.

В этом случае строительные, хозяйственные и другие работы, включая работы по разминированию, могут быть продолжены с разрешения уполномоченного органа (организации), назначенного соответствующим органом исполнительной власти, на основании заключения научной организации и экспертов, назначенных соответствующим органом исполнительной власти.

Если разминирование проводится в зоне историко-археологического значения, территория будет предварительно обследована специалистами, и будет проведено предварительное исследование памятников. Орган (организация), определенный соответствующим исполнительным органом, обеспечит участие своего представителя и специалиста в этих работах, в том числе на территории проведения разминирования.

Охрана памятников, выявленных в ходе работ по разминированию на территории города Шуша, а также строительство, реставрация, ремонт, разминирование и хозяйственная деятельность в зонах историко-археологического значения будут осуществляться с учетом требований закона «О культурной столице Азербайджана – городе Шуша».

Законопроект вынесен на голосование и принят в первом чтении.

