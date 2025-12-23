Станет возможным подписание соглашения о свободной торговле между Турцией и Азербайджаном - министр

БАКУ /Trend/ - Экономическое сотрудничество между Турцией и Азербайджаном продолжается на высоком уровне. Стороны активно работают над углублением экономических связей и доведением взаимного товарооборота до 15 миллиардов долларов.

Как сообщает Trend, об этом заявил министр торговли Турции Омер Болат журналистам в рамках II Азербайджано-турецкого инвестиционного форума в Баку.

Он отметил, что обе страны уже действуют с единой позиции в политическом, социальном и дипломатическом плане, и союзнические отношения приносят конкретные результаты и в экономической сфере.

По его словам, направляющие меры разрабатываются и для предпринимателей, промышленников, импортеров и экспортеров. "По официальным данным, в настоящее время в Азербайджане работают около 7 тысяч турецких компаний, а общий объем инвестиций этих компаний достигает 18 миллиардов долларов. В то же время в Турции работают около 3 тысяч азербайджанских компаний, а их инвестиции составляют 21 миллиард долларов. Обе стороны заинтересованы в увеличении взаимных инвестиций, и возникающие проблемы решаются оперативно", - сказал министр.

Министр также затронул перспективы будущего перехода от существующего преференциального торгового соглашения между Турцией и Азербайджаном к соглашению о свободной торговле. "Преференциальное торговое соглашение, вступившее в силу в 2021 году, и дополнительный протокол, действующий с 2024 года, оказали положительное влияние на товарооборот. В настоящее время технические группы двух стран проводят анализ и оценку воздействия соглашения о свободной торговле. Официальная позиция заключается в том, что станет возможным и подписание соглашения о свободной торговле между Турцией и Азербайджаном", - сказал он.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!