Суд над гражданами Армении продолжается заслушиванием последних слов обвиняемых

БАКУ /Trend/ - 23 декабря проходящий в Бакинском военном суде судебный процесс по уголовному делу, по которому обвиняются граждане Республики Армения, продолжается заслушиванием последних слов обвиняемых.

Как сообщает Trend, на судебном заседании обвиняемый Левон Мнацаканян продолжил свое последнее выступление.

Он выразил несогласие с показаниями представителей стороны обвинения и потерпевших об Апрельских боях 2016 года, наемниках и т. д.

Отметим, что продолжается суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности в результате военной агрессии Армении; военных преступлениях, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях.

