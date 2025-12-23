Президент Ильхам Алиев: Программа «Великое возвращение» – сегодня самая успешно реализуемая программа возвращения в мировом масштабе

БАКУ /Trend/ - Программа «Великое возвращение» – сегодня самая успешно реализуемая программа возвращения в мировом масштабе.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев на состоявшейся 23 декабря встрече с жителями поселка Кяркиджахан города Ханкенди.

Глава государства отметил, что все бывшие переселенцы постепенно возвращаются на свои исконные земли, в том числе и в поселок Кяркиджахан сегодня вернулись бывшие переселенцы, и этот процесс возвращения продолжается.

Обращаясь к бывшим вынужденным переселенцам, Президент Ильхам Алиев сказал: «Вы долгие годы жили в сложных условиях, испытывали как физические, так и моральные страдания. Этому уже положен конец, и спустя 34 года вы возвращаетесь в родной Кяркиджахан. Это большое счастье и для вас, и для всего нашего народа».