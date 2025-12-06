Молодежь должна быть активной не только в климатической повестке, но и в других сферах - Анар Гулиев

БАКУ /Trend/ - Молодежь должна проявлять активность не только в вопросах климата и устойчивости, но и в других направлениях.

Об этом заявил председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана Анар Гулиев во время выступления на официальной церемонии открытия Молодежного диалога D-8 в Баку, сообщает Trend.

Председатель комитета отметил, что азербайджанская молодежь активно участвует в сфере архитектуры.

"Мы понимаем, что при городском планировании необходимо учитывать требования молодежи и общества. Мы придаем большое значение вопросам образования и моделирования", - сказал он.

Он также подчеркнул, что подобные диалоги вносят значимый вклад в развитие мультикультурного сотрудничества.

Анар Гулиев призвал молодежь активно участвовать во Всемирном форуме городов (WUF13).

