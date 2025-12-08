Защита азербайджанского языка - одно из приоритетных направлений государственной политики - Сахиба Гафарова -дополнено

Добавлены подробности (первая версия была опубликована в 11.35)

БАКУ/Trend/ - Защита азербайджанского языка и развитие норм литературного языка являются одними из приоритетных направлений государственной политики.

Как сообщает Trend, об этом заявила спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в ходе выступления в парламенте в рамках конференции на тему «Стратегия развития азербайджанского языка как государственного: текущее состояние и перспективы».

"Цель данной конференции - обсуждение стратегии защиты и развития азербайджанского языка, а также определение задач парламента, научной общественности и интеллигенции в этом направлении", - сказала она.

Спикер отметила, что наш язык – это наша историческая память, основа нашей государственности и ядро ​​нашего национального духа.

«Главным органом, укрепляющим правовую и институциональную базу языковой политики, является Милли Меджлис. Законы, решения и программы, принятые в целях защиты и развития нашего языка, реализуются именно при активном участии парламента.

Языковой вопрос – это общенациональная ответственность, которая ложится не только на государственные органы, но и на всё общество. У парламента есть своя миссия в этом процессе. Ведь такие вопросы, как законодательные инициативы, интеграция языка в образовательные программы, обновление научной терминологии, всегда находятся в центре внимания Милли Меджлиса, а поддержка парламента обеспечивает последовательную и успешную реализацию стратегических решений».

С.Гафарова подчеркнула, что вопрос развития азербайджанского языка всегда был в центре внимания государства:

"Закон «О государственном языке» и другие нормативно-правовые акты создали важные механизмы, обеспечивающие практическое применение азербайджанского языка в сферах управления, образования, науки и информации. Защита азербайджанского языка, развитие норм литературного языка и его интеграция в современные технологии являются одними из приоритетных направлений государственной политики".

