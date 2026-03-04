Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Микрокредиты для женщин-предпринимателей к 8 Марта - всего от 8% годовых!

Экономика 4 марта 2026
Женское предпринимательство в Азербайджане растет с каждым днем. Уже более 338 тысяч женщин пишут свои истории успеха и расширяют свой бизнес. Чтобы поддержать эту позитивную тенденцию и еще больше расширить финансовые возможности женщин-предпринимателей, Yelo Bank предлагает микрокредит на специальных условиях:

  • Годовая ставка: всего от 8%
  • Сумма: до 100 000 AZN
  • Льготный период: до 12 месяцев
  • Срок: до 48 месяцев

Желающие продолжить свою историю успеха и вывести бизнес на новый уровень могут подать онлайн-заявку или обратиться в ближайший филиал Yelo Bank. Для подачи заявки: https://ylb.az/qdshb.

Нужен бизнес-кредит? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите в наши аккаунты Facebook, Instagram, Whatsapp или yelo.az

Yelo Bank – Яркий Банкинг!

