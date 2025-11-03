Обсуждено сотрудничество в медиасфере между Румынией и Азербайджаном (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Члены азербайджанской делегации, находящейся с визитом в Румынии, посетили Сенат этой страны и провели встречу с сенаторской группой во главе с Кристианом-Августином Никулеску-Тахарлашем.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Агентство развития медиа.

Сначала состоялась встреча с сенаторами, в которой приняли участие исполнительный директор Агентства развития медиа Ахмед Исмаилов, председатель Аудиовизуального совета Азербайджанской Республики Исмет Саттаров, председатель правления АЗЕРТАДЖ Вугар Алиев, чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Румынии Гудси Османов.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по вопросам укрепления межпарламентского сотрудничества и институционального диалога между двумя странами, обмена опытом в области медиа и права, а также информационной безопасности и борьбы с дезинформацией.

Исполнительный директор Агентства развития медиа Ахмед Исмаилов, говоря о законодательных реформах в области развития СМИ и борьбы с дезинформацией, подчеркнул, что Азербайджан и Румыния могут реализовывать совместные учебные программы и медиаинициативы в этом направлении.

Председатель Аудиовизуального совета Исмет Саттаров представил информацию о политике Азербайджана в сфере аудиовизуального регулирования, реформах, реализованных в последние годы. Он отметил, что Азербайджан предпринял важные шаги по повышению прозрачности медиасреды, развитию цифрового вещания и укреплению независимости общественного вещания.

На встрече румынская сторона представила законодательный опыт страны в сфере медиа и права. Сенаторы отметили, что Румыния усовершенствовала свою законодательную базу в соответствии с требованиями Европейского Союза в области аудиовизуального регулирования, свободы прессы, предотвращения дезинформации и управления цифровым пространством.

Председатель правления АЗЕРТАДЖ Вугар Алиев рассказал о проектах, реализуемых азербайджанскими медиа в направлении международного сотрудничества, и о работе, проделанной в области обеспечения информационной безопасности. Он отметил, что взаимное сотрудничество с Румынией в этом направлении будет способствовать региональному сотрудничеству медиа и укреплению взаимного доверия.

Посол Гудси Османов отметил, что стратегическое партнерство между двумя странами углубилось не только в энергетической и транспортной сферах, но и сфере информации и коммуникаций. Он сказал, что подобные встречи еще больше укрепляют гуманитарную и институциональную основу азербайджано-румынских отношений.

В то же время сенатор Кристиан-Августин Никулеску-Тахарлаш коснулся состоявшегося несколько дней назад официального визита председателя Сената парламента Румынии Мирчы Абрудяна в Азербайджан и его встречи с Президентом Ильхамом Алиевым. Он оценил эту встречу как наглядное проявление высокого уровня развития стратегического сотрудничества между нашими странами.

На встрече также состоялся обмен мнениями по таким вопросам, как мирные инициативы на Южном Кавказе, деятельность межпарламентской группы дружбы Азербайджан-Румыния, энергетическая и медиадипломатия, а также повышение информационной ответственности и борьба с пропагандой.

В завершение сенатор Кристиан-Августин Никулеску-Тахарлаш подчеркнул, что сотрудничество между Азербайджаном и Румынией в области права и медиа внесет значительный вклад в укрепление стратегического партнерства между Евросоюзом и Южным Кавказом.

Азербайджанская делегация также приняла участие в пленарном заседании Сената Румынии и ознакомилась с деятельностью законодательного органа, регламентом дебатов и механизмами принятия решений.

