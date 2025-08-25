В Ходжавенде начинается проектирование ряда жилых домов

Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Тендеры Материалы 25 августа 2025 17:18 (UTC +04:00)
Айтадж Ширалиева
БАКУ/Trend/ - На территории города Ходжавенд и села Ходжавенд начинается проектирование жилых домов.

Как сообщает в понедельник Trend, Служба восстановления, строительства и управления в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах завершила соответствующие работы по этому направлению.

Государственная служба поручила выполнение данных работ обществу с ограниченной ответственностью Era Design Group и заключила с ним договор.

Согласно договору, компании выплачено 1 960 263 маната.

Era Design Group было зарегистрировано в 2018 году. Уставный капитал компании составляет 10 манатов, её законным представителем является Махир Эминага оглы Мухтаров.

