Проезжая через Лачин, мы подверглись артиллерийскому обстрелу со стороны Горуса - Пострадавший в результате атак вооруженных сил Армении

БАКУ /Trend/ - Житель шушинского села Гёйтала, потерпевший Сабир Гулиев, давший показания 25 августа на проходящем в Бакинском военном суде судебном процессе, сказал, что во время оккупации Шуши мирному населению не был предоставлен гуманитарный коридор.

Как сообщает в понедельник Trend, по его словам, в начале мая 1992 года город был оккупирован вооруженными силами Армении и он оказался вынужденным переселенцем: «Мои двоюродные братья Таир и Рафаэль Гулиевы погибли. Тело Таира Гулиева до сих пор не найдено».

«Во время оккупации Шуши противоположная сторона не обеспечила гуманитарный коридор мирному населению. Проезжая через Лачин, мы подверглись артиллерийскому обстрелу со стороны Горуса, погибла пожилая женщина», - отметил пострадавший, добавив, что после освобождения наших земель от оккупации, он посетил могилу своего отца и увидел его разрушенную могилу и некоторые другие без надгробного камня.

«Они захватили наше имущество, наше хозяйство, все, что мы нажили. Они разрушили наши села, жители даже не могли найти свои дома. В какое состояние они привели наши земли...», - подчеркнул он.

Отметим, что продолжается суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности в результате военной агрессии Армении, военных преступлений, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях.

