Казахстан и Япония активизируют проекты в промышленности и энергетике - фокус на редкоземельных металлах

БАКУ /Trend/ - Официальный визит министра иностранных дел Японии Такэси Ивая в Астану, ставший его первой поездкой в Казахстан в этой должности, подтвердил высокий уровень отношений между двумя странами. Переговоры с заместителем премьер-министра - министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу, а также встреча с президентом Касым-Жомартом Токаевым обозначили новый этап в укреплении расширенного стратегического партнерства.

Экономическое сотрудничество остается ключевым направлением двусторонних связей. С момента обретения независимости Казахстан привлек более 9 миллиардов долларов прямых японских инвестиций. Сегодня в стране работают около 60 японских компаний, среди которых Mitsubishi, Sumitomo, Marubeni и Mitsui.

При этом товарооборот между странами демонстрирует колебания. По итогам 2024 года он составил почти 2 миллиарда долларов, однако в январе-мае 2025 года сократился на 18,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 635,2 миллиона долларов. Снижение связано в основном с уменьшением экспорта ферросплавов, тантала и алюминия.

Тем не менее, стороны нацелены на расширение торговли. Одной из тем переговоров стало заключение долгосрочных контрактов на поставки в Японию цветных металлов, включая галлий и сульфат марганца. Казахстан обладает богатыми запасами редкоземельных элементов, необходимых для «зеленой» трансформации, - из 32 видов сырья, используемых Японией, 22 добываются в Казахстане. В этом направлении «Тау-Кен Самрук» и японская корпорация JOGMEC выразили готовность реализовать совместные проекты.

Большое внимание уделялось вопросам энергетики. Казахстан, крупнейший в мире производитель урана, является ключевым партнером Японии, стремящейся диверсифицировать энергобаланс. Сотрудничество охватывает также производство и экспорт ядерного топлива, развитие ядерной медицины и возобновляемой энергетики.

В сфере транспорта и логистики Япония поддержала проект цифровизации таможенных процедур в порту Актау, что станет вкладом в развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута, более известного как Средний коридор. Этот маршрут обеспечивает более короткий и безопасный путь для грузов и открывает новые возможности для японского бизнеса в Евразии. Важным шагом также станет запуск в 2026 году прямого авиарейса «Алматы — Токио», который упростит деловые и культурные связи.

В рамках визита был подписан межправительственный документ о предоставлении Японией безвозмездного гранта в размере 7,4 миллиона долларов для помощи пострадавшим от ядерных испытаний в Семее. Средства будут направлены на закупку современного медицинского оборудования. Кроме того, японская сторона выделила 2 миллиона долларов на развитие противопаводковых систем в Казахстане.

Визит Такэси Ивая стал логичным продолжением встречи с Муратом Нуртлеу в Токио в марте 2025 года, когда стороны подписали План действий между внешнеполитическими ведомствами на 2025–2026 годы. Этот документ закрепил четкую дорожную карту для дальнейшего взаимодействия.

Казахстан и Япония активно сотрудничают и в международных форматах, в частности в рамках диалога «Центральная Азия + Япония», который служит площадкой для обсуждения вопросов региональной безопасности, экономического развития и гуманитарного сотрудничества.

Визит японского министра в Астану, а также его турне по Центральной Азии в целом подчеркивают растущее значение региона для Токио. Япония рассматривает Казахстан как одного из ключевых экономических партнеров и важного участника в обеспечении региональной стабильности.