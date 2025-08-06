Лица, купившие билет на Biletim.az, автоматически получают разрешение на поездку на освобожденные территории

БАКУ /Trend/ - С 6 августа гражданам Азербайджана при приобретении билета через портал или мобильное приложение Biletim.az разрешения на въезд на освобожденные от оккупации территории предоставляются в автоматическом порядке.

Как сообщили Trend в Агентстве наземного транспорта Азербайджана, это стало возможным благодаря координации между межведомственными информационными системами министерства цифрового развития и транспорта и министерства внутренних дел.

Срок действия разрешения, предоставляемого при покупке билета на освобожденные от оккупации территории через портал Biletim.az, составляет 5 дней.

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