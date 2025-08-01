Заново формируется механизм продажи имущества - минюст Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Согласно последним поправкам в законодательство, утвержденным Президентом Азербайджанской Республики, механизм продажи имущества в стране формируется заново.

Об этом сообщило министерство юстиции, передает Trend.

Отмечено, что с новыми изменениями усиливается защита прав должников, чье имущество выставлено на продажу, полностью оцифровывается процесс продажи имущества с аукциона, обеспечиваются прозрачность и конкурентоспособность в процессе продажи имущества. Это направлено на повышение эффективности процесса исполнения в целом.

Так, в первую очередь создаются условия для продажи имущества для самого должника, ему предоставляется возможность в установленном законом порядке продать имущество по более высокой цене в условиях открытого рынка. Если должник не воспользуется этим правом, имущество предлагается заявителю по реальной рыночной стоимости. А если заявитель не соглашается, имущество продается на конкурентных условиях через электронный аукцион, доступный каждому.

Проведение аукционов в цифровом виде, формирование конкурентной и прозрачной аукционной среды, ускорение процесса продажи в конечном итоге служат защите интересов как заявителя, так и должника.

Также на основе изменений будет сформирован механизм централизованного контроля за аукционным процессом.

Кроме того, оцифровывается регистрационный учет имущества, полученного с аукциона. Теперь, когда покупатель приобрел недвижимость с аукциона, соответствующий протокол будет направлен в государственный кадастр и реестр недвижимости Государственной службы по имущественным вопросам при министерстве экономики через интегрированную систему для регистрации возникшего права на недвижимость.

Согласно изменениям, если должник не передает проданное имущество, также предоставляется возможность освобождения имущества без необходимости дальнейшего судебного разбирательства,

Новый механизм направлен на формирование справедливой и эффективной исполнительной среды и повышение удовлетворенности граждан.

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