Внесены изменения в правила ввоза лекарственных средств в Азербайджан в гуманитарных целях

БАКУ /Trend/ - Внесены изменения в "Правила ввоза лекарственных средств в Азербайджанскую Республику в гуманитарных целях".

Как сообщает в понедельник Trend, в связи с этим соответствующее решение подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Согласно решению, при таможенном оформлении лекарственных средств, ввозимых на территорию Азербайджана в гуманитарных целях, заявители должны представить таможенным органам согласие Кабинета министров.

В предыдущем законодательстве требовалось согласие Республиканской комиссии по международной гуманитарной помощи.

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