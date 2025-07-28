Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Внесены изменения в правила ввоза лекарственных средств в Азербайджан в гуманитарных целях

Общество Материалы 28 июля 2025 15:25 (UTC +04:00)
Внесены изменения в правила ввоза лекарственных средств в Азербайджан в гуманитарных целях

Читайте Trend в

Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Внесены изменения в "Правила ввоза лекарственных средств в Азербайджанскую Республику в гуманитарных целях".

Как сообщает в понедельник Trend, в связи с этим соответствующее решение подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Согласно решению, при таможенном оформлении лекарственных средств, ввозимых на территорию Азербайджана в гуманитарных целях, заявители должны представить таможенным органам согласие Кабинета министров.

В предыдущем законодательстве требовалось согласие Республиканской комиссии по международной гуманитарной помощи.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости