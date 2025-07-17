Станет возможным приобретение жилья на освобожденных территориях Азербайджана на льготных условиях

БАКУ /Trend/ - Согласно указу, подписанному Президентом Азербайджана, внесены изменения в "Правила выдачи ипотечных кредитов, в том числе льготных ипотечных кредитов, за счет средств Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда". Были определены новые требования к выдаче ипотечных кредитов. Таким образом, станет возможным приобретение жилья на льготных условиях в Карабахе и Восточном Зангезуре.

Как сообщает Trend, об этом написал на своей странице в соцсети член комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса Вугар Байрамов.

Он сообщил, что согласно новым изменениям размер льготного ипотечного кредита не может превышать 90 процентов стоимости жилой площади на освобожденных территориях на дату выдачи кредита.

"Еще одно изменение заключается в том, что ежемесячная сумма, подлежащая выплате по ипотечному кредиту на освобожденных территориях, привязана к совокупному доходу заемщика. Таким образом, сумма кредита, предоставленного для приобретения жилой площади на освобожденных территориях, не должна превышать 75 процентов совокупного ежемесячного дохода заемщика. Данное требование не распространяется на случаи, когда сумма ипотечного кредита составляет менее 60 процентов от первоначальной рыночной стоимости жилой площади на дату выдачи кредита.

По его словам, новые правила позволят молодым семьям приобрести жилье в Карабахе и Восточном Зангезуре с использованием льготных ипотечных кредитов.

С одной стороны, это поддержит процесс заселения, с другой - окажет поддержку быстрому формированию и развитию экономики на освобожденных территориях. Это, конечно же, также имеет важное значение с точки зрения улучшения жилищных условий для нашей молодежи.

В целом, новые изменения будут способствовать как приобретению жилья в Карабахе на льготных условиях, так и социально-экономическому развитию этих территорий", - отметил депутат.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!