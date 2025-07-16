В Азербайджане внесены изменения касательно уплаты налога за перевозки автотранспортом

БАКУ /Trend/ - Внесены изменения в особенности уплаты налога и обязательного государственного социального страхового взноса за пассажирские и грузовые перевозки автотранспортом в Азербайджанской Республике, а также в "Правила применения отличительного знака" и "Специального отличительного знака".

Как сообщает Trend, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно решению, налогоплательщикам, осуществляющим пассажирские перевозки автотранспортными средствами, будут выдаваться "Отличительный знак" и "Специальный отличительный знак", а тем, кто осуществляет грузовые перевозки - "Специальный отличительный знак", который будет предоставляться Агентством наземного транспорта Азербайджана, действующим при министерстве цифрового развития и транспорта.

Лица, осуществляющие пассажирские перевозки автотранспортом, должны получить в Агентстве для каждого транспортного средства "Отличительный знак", который является бланком строгой отчетности на следующий месяц, квартал, полугодие или год по их желанию.

Налоговые обязательства налогоплательщиков, осуществляющих грузовые перевозки, выполняются в общем порядке, установленном Налоговым кодексом Азербайджанской Республики. В случае индивидуальной деятельности (без привлечения наемных работников) по грузоперевозкам автотранспортом, обязательный государственный социальный страховой взнос будет уплачиваться в порядке, предусмотренном законом "О социальном страховании".

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