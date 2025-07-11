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Для украинских детей организован тур по достопримечательностям Баку (ФОТО)

Общество Материалы 11 июля 2025 18:09 (UTC +04:00)
Для украинских детей организован тур по достопримечательностям Баку (ФОТО)

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Бести Мамед
Бести Мамед
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БАКУ /Trend/ - Еще 30 украинских детей, привезенных в целях реабилитации в Азербайджан, посетили различные достопримечательности Баку.

Об этом сообщает Агентство социальных услуг, передает Trend.

Было отмечено, что дети посетили Ичеришехер, Девичью башню, Дворцовый комплекс Ширваншахов, Приморский бульвар, храм Атешгях и памятник Янардаг.

В ближайшие дни планируется их участие в групповой терапии, занятиях медитацией и йогой, психосоциальных тренингах, участие в мастер-классе по национальной кухне и других мастер-классах. Детей также познакомят с историей и достопримечательностями городов Габала и Шеки.

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Для украинских детей организован тур по достопримечательностям Баку (ФОТО)
Для украинских детей организован тур по достопримечательностям Баку (ФОТО)
Для украинских детей организован тур по достопримечательностям Баку (ФОТО)
Для украинских детей организован тур по достопримечательностям Баку (ФОТО)
Для украинских детей организован тур по достопримечательностям Баку (ФОТО)
Для украинских детей организован тур по достопримечательностям Баку (ФОТО)
Для украинских детей организован тур по достопримечательностям Баку (ФОТО)
Для украинских детей организован тур по достопримечательностям Баку (ФОТО)
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