Украинские дети будут привлечены к социальной реабилитации в Баку - Заур Ибрагимов

БАКУ /Trend/ - Доставленные в Азербайджан украинские дети будут привлечены к социальной реабилитации в Баку.

Об этом заявил сегодня журналистам заместитель председателя правления Агентства социальных услуг Заур Ибрагимов, сообщает Trend.

По его словам, они познакомятся с азербайджанской культурой и получат профессиональные консультационные услуги.

"Эта программа продлится 10 дней. В рамках программы дети также совершат поездки в различные регионы нашей страны. За последние годы более 230 украинских детей, пострадавших от войны, были привезены в нашу страну и привлечены к различным программам реабилитации. Среди них есть дети, потерявшие родителей и пережившие различные травмы", - сказал З.Ибрагимов.

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