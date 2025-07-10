Филиппинский путешественник восхищен восстановлением Шуши

ШУША /Trend/ - Карабах невероятно красив. Его расположение на вершине гор вызывает восхищение, а восстановление крепости и внешний облик окрестностей произвели на меня глубокое впечатление.

Как сообщает в четверг Trend, об этом журналистам рассказал филиппинский путешественник Рэй Доминго Танатан в ходе визита в город Шуша.

«Замечательно, что удалось восстановить и площадь — это место действительно очень красивое», — отметил он.

Группу путешественников из 15 стран возглавляет основатель клуба MTP, американец Чарльз Вили.

В течение трех дней делегация планирует проехать по маршруту: Физули — Ходжавенд — Шуша — Ханкенди — Ходжалы — Агдам — Кельбаджар — Лачин — Зангилан — Джебраил.

Цель визита — познакомить с освобождёнными территориями в рамках так называемого черного туризма (black tourism) и продемонстрировать масштабные восстановительные работы. Отметим, что за последние четыре года Карабах и Восточный Зангезур 13 раз посещали международные путешественники по линии крупнейших туристических клубов мира.