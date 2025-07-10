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На освобожденных территориях Азербайджана ожидается открытие как минимум 10 школ - министр

Общество Материалы 10 июля 2025 12:37 (UTC +04:00)
На освобожденных территориях Азербайджана ожидается открытие как минимум 10 школ - министр

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Бести Мамед
Бести Мамед
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БАКУ /Trend/ - На освобожденных от оккупации территориях планируется открытие новых школ.

Об этом сказал Trend министр образования и науки Азербайджана Эмин Амруллаев на мероприятии в Университете ADA на тему "Сертификация 2025: профессиональный учитель – качественное образование".

Он отметил, что ожидается открытие как минимум 10 школ.

"Ожидается открытие 2-й школы в Ханкенди, а также открытие новых школ в Агдаме, Зангилане и других местах. И после этого этот процесс будет продолжаться быстрыми темпами", - отметил министр.

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