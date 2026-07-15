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Президент Словакии почтил в Баку память шехидов (ФОТО)

Политика Новость 15 июля 2026 12:55 (UTC +04:00)
Президент Словакии почтил в Баку память шехидов (ФОТО)
Фото: AZƏRTAC
Эльвин Ахмад
Эльвин Ахмад
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БАКУ/ Trend/ - Находящийся с официальным визитом в Азербайджане Президент Словацкой Республики Петер Пеллегрини 15 июля посетил Аллею шехидов.

Высокий гость почтил память героических сынов Родины, отдавших жизнь в борьбе за независимость и территориальную целостность Азербайджана, и возложил венок к мемориалу «Вечный огонь».

Затем Президенту Словакии, полюбовавшемуся панорамой столицы Азербайджана, была представлена информация об истории Аллеи шехидов, особом месте этого священного пространства в памяти нашего народа, а также о работах по благоустройству и созиданию, проводимых в Баку.

Президент Словакии почтил в Баку память шехидов (ФОТО)
Президент Словакии почтил в Баку память шехидов (ФОТО)
Президент Словакии почтил в Баку память шехидов (ФОТО)
Президент Словакии почтил в Баку память шехидов (ФОТО)
Президент Словакии почтил в Баку память шехидов (ФОТО)
Президент Словакии почтил в Баку память шехидов (ФОТО)

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