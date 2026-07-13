  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Участники IV Шушинского глобального медиафорума посетили Мемориал Ходжалинского геноцида (ФОТО)

Политика Новость 13 июля 2026 18:02 (UTC +04:00)
Участники IV Шушинского глобального медиафорума посетили Мемориал Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Хаял Хатамзаде
Хаял Хатамзаде
Журналист Все материалы

ШУША /Trend/ – В рамках IV Шушинского глобального медиафорума его участники посетили Мемориал Ходжалинского геноцида.

Как сообщает специальный корреспондент Trend, гостям форума представили информацию об исторических событиях, связанных с Ходжалинским геноцидом, истории создания мемориального комплекса и его экспозиции.

Участники также ознакомились с материалами, отражающими факты трагедии и память о ее жертвах.

Отметим, что в 4-м Шушинском Глобальном медиафоруме принимают участие около 160 иностранных гостей из 53 стран, в том числе представителей около 30 международных информационных агентств, более 60 ведущих медиа-структур, а также около 10 международных организаций и компаний. Среди участников форума, помимо представителей зарубежных СМИ, также представители азербайджанских медиа, эксперты и официальные лица.

После церемонии открытия форум продолжил работу панельными дискуссиями, интерактивными сессиями и двусторонними встречами, посвященными роли медиа в построении мира, восстановлению общественного доверия, международному сотрудничеству в борьбе с дезинформацией, созданию безопасной информационной среды на цифровых платформах, а также вопросам медиаэтики и ответственной журналистики в эпоху искусственного интеллекта.

Форум продолжится 14 июля.

Участники IV Шушинского глобального медиафорума посетили Мемориал Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Участники IV Шушинского глобального медиафорума посетили Мемориал Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Участники IV Шушинского глобального медиафорума посетили Мемориал Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Участники IV Шушинского глобального медиафорума посетили Мемориал Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Участники IV Шушинского глобального медиафорума посетили Мемориал Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Участники IV Шушинского глобального медиафорума посетили Мемориал Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Участники IV Шушинского глобального медиафорума посетили Мемориал Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Участники IV Шушинского глобального медиафорума посетили Мемориал Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Участники IV Шушинского глобального медиафорума посетили Мемориал Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Участники IV Шушинского глобального медиафорума посетили Мемориал Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Участники IV Шушинского глобального медиафорума посетили Мемориал Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Участники IV Шушинского глобального медиафорума посетили Мемориал Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Участники IV Шушинского глобального медиафорума посетили Мемориал Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Участники IV Шушинского глобального медиафорума посетили Мемориал Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Участники IV Шушинского глобального медиафорума посетили Мемориал Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Участники IV Шушинского глобального медиафорума посетили Мемориал Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Участники IV Шушинского глобального медиафорума посетили Мемориал Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Участники IV Шушинского глобального медиафорума посетили Мемориал Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Участники IV Шушинского глобального медиафорума посетили Мемориал Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Участники IV Шушинского глобального медиафорума посетили Мемориал Ходжалинского геноцида (ФОТО)

Тэги:

Читайте Trend в

Попробуй подписку Trend Premium за 1$
Лента

Лента новостей

Читать все новости