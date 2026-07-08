БАКУ /Trend/ - Отменен визовый режим между Азербайджаном и Иорданией.

Информация об этом опубликована в аккаунте министерства иностранных дел Азербайджана в соцсети «X».

Согласно информации, министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и заместителем премьер-министра, министром иностранных дел и по делам экспатриантов Иорданского Хашимитского Королевства Айманом Сафади были подписаны два документа.

Одним из подписанных документов является «Соглашение между Правительством Азербайджана и Правительством Иорданского Хашимитского Королевства о взаимной отмене визовых требований для владельцев общегражданских паспортов», а вторым — «Меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики Азербайджана и Министерством энергетики и минеральных ресурсов Иорданского Хашимитского Королевства о сотрудничестве в сфере энергетики».