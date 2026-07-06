В Шуше состоялась панельная дискуссия, посвященная колониализму (ФОТО) (Обновлено)

ШУША /Trend/ - В Шуше прошла панельная дискуссия на тему «Современные формы колониализма: действия, приносящие народам трагедию, рабство и страдания».

Об этом сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

Модератор дискуссии, соучредитель и председатель Всемирного черкесского совета в Литве Фатимат Карданова-Ианонене выразила благодарность представителям гражданского общества Азербайджана за создание этой важной международной платформы. Она заявила, что эту конференцию можно считать большим началом: «Азербайджан может принимать международные форумы, посвященные истории и национальной памяти коренных народов Кавказа. Черкесы ожидают от Азербайджана поддержки в защите черкесского языка и культуры, которые подвергаются давлению со стороны России».

Член общественного движения «Черкесское агентство» из Турции Анжелика Токтамыш-Джейишакар выступила с докладом на тему «Потенциал черкесских общин». «То, что голоса народов, переживших огромную боль в истории, были услышаны, а их будущее обсуждается, — очень ценно. Целью черкесских общин является не конфликт. Цель — это справедливость, сотрудничество, экономическое благосостояние и прочный мир между народами. Мы хотим с уверенностью смотреть в будущее, не забывая о своем прошлом», - сказала она.

Подключившаяся к конференции по видеосвязи из Польши лидер движения «Свободная Саха» Раиса Зубарева выступила на тему «Суть движения за независимость Саха». Она отметила, что это движение возникло не из-за ненависти, а в связи с дискриминацией и давлением, продолжающихся на протяжении 400 лет: «Земли Саха — один из богатейших регионов мира. Алмазы, золото, нефть, природный газ, уголь, редкоземельные металлы и многие другие природные ресурсы приносят огромные доходы. Однако решения принимаются в Москве. Именно там определяются правила, регулирующие добычу богатств, распределение доходов, налоговую политику и стратегические приоритеты. Сегодня Республика Саха фактически превратилась в сырьевую колонию, не имеющую контроля над собственным экономическим будущим. В результате возник удивительный парадокс: один из богатейших в мире регионов с точки зрения природных ресурсов задыхается в тисках серьезных социальных и инфраструктурных проблем». Р. Зубарева также отметила, что якуты (саха) подвергаются дискриминации и унижениям по этническому признаку: «Наш язык вытеснен из многих сфер общественной жизни и, хотя официально он имеет статус государственного языка внутри Республики Саха, в сфере образования, государственного управления и информационного пространства он постепенно заменяется русским языком».

Подключившийся к конференции по видеосвязи из Польши основатель движения «Буряад Гүрэн» («Бурятское государство») Зуртан Халтаров выступил на тему «Суть бурятской национальной идентичности». «Буряты составляют самый крупный коренной колонизированный народ Сибири. Мы живем на землях, простирающихся от Енисея до реки Амур. В отличие от некоторых фейковых бурятских национальных организаций, которые в основном фокусируются на культурной и фольклорной деятельности и не способны сформировать единую политическую повестку дня, связанную с исторической памятью и коллективными правами, современное черкесское движение демонстрирует более высокий уровень международной мобилизации. В последние десятилетия черкесские организации успешно объединили свои диаспоры и превратили вопрос признания геноцида черкесов в центральный элемент своей национальной идентичности и политической программы», - сказал он. З. Халтаров заявил: "В России игнорируются фундаментальные права и свободы бурятов". Он отметил, что опыт современного Азербайджана представляет особый интерес для бурятского национального движения. Азербайджан продемонстрировал, что сохранение исторической памяти, укрепление национальной идентичности и организация эффективного функционирования государства — это взаимосвязанные процессы. Азербайджан создал модель устойчивого государственного развития, в которой культура, язык и историческая память воспринимаются как стратегические ресурсы нации».

Отметим, что сегодня в Шуше начала работу международная конференция под названием «Культурное и этническое разнообразие: уроки истории, современные вызовы». В конференции принимают участие представители гражданского общества из 10 стран, включая Азербайджан, США, Францию, Литву, Польшу, Чехию, Германию, Израиль, Турцию и Грузию.

12.20

ШУША /Trend/ - В Шуше проходит панельная дискуссия на тему "Современные формы колониализма: действия, приносящие народам трагедию, рабство и страдания".

Как сообщает корреспондент Trend с мероприятия, панельная дискуссия организована в рамках международной конференции под названием "Культурное и этническое разнообразие: уроки истории, современные вызовы".

В конференции принимают участие представители гражданского общества из 10 стран, включая Азербайджан, США, Францию, Литву, Польшу, Чехию, Германию, Израиль, Турцию и Грузию.