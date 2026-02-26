Прошло 34 года со дня Ходжалинского геноцида

БАКУ /Trend/ - Прошло 34 года со дня совершения одного из самых кровавых преступлений против человечества - Ходжалинского геноцида.

В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные формирования при поддержке 366-го мотострелкового полка бывшей советской армии оккупировали город Ходжалы, совершив преступление геноцида против мирного населения.

В результате геноцида, совершенного не только против азербайджанского народа, но и против всего человечества, были с особой жестокостью убиты 613 жителей Ходжалы, в том числе 63 ребенка, 106 женщин и 70 стариков, а 5379 жителей города подверглись насильственному изгнанию. В ночь трагедии 1275 мирных жителей были взяты в плен, о судьбе 150 человек, среди которых 68 женщин и 26 детей, до сих пор ничего не известно.

Ходжалинский геноцид является составной частью системной и заранее спланированной политики террора армян против азербайджанцев. Потому что они начали эту политику террора задолго до совершения Ходжалинского геноцида - с 1987 года. Сначала они начали притеснять азербайджанцев административными методами в Ханкенди и Ереване. На дальнейшем этапе армяне, еще больше расширив свои претензии, начали организовывать там вооруженные нападения на дома азербайджанцев. В результате западные азербайджанцы были депортированы со своих родных земель. Затем нападения вооруженных армян на безоружных азербайджанцев стали еще более интенсивными.

Армяне совершили резню в селе Баганис Айрым Газахского района, граничащего с Арменией. Затем во время оккупации азербайджанских сел Имарет-Гарвенд, Туг, Салакетин, Ахуллу, Ходжавенд, Джамилли, Набилер, Мешали, Гасанабад, Керкиджахан, Гайбалы, Малыбейли, Юхары и Ашагы Гушчулар, Гарадаглы в Карабахе часть мирного населения этих населенных пунктов была убита армянами с особой жестокостью по заранее разработанному плану. 17 февраля 1992 года армянами были совершены массовые убийства азербайджанцев в селе Гарадаглы Ходжавендского района, в апреле 1992 года - в селе Агдабан Кяльбаджарского района, в августе - в селе Баллыгая Геранбойского района, в апреле 1993 года - в селе Башлыбель Кяльбаджарского района. То есть армяне систематически совершали преступления против азербайджанского народа в конце 80-х - начале 90-х годов.

Армянские власти оказывали особую финансовую и военную поддержку вооруженным формированиям, проливавшим кровь азербайджанцев. В последующие периоды должностные лица Армении и сами признавали совершение преступлений против азербайджанцев.

Геноцид грубо нарушил положения ряда международных документов, включая Женевские конвенции о защите жертв войны, Конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, Конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации, Конвенцию о правах ребенка, Международный пакт о гражданских и политических правах, Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, а также основные права человека, включая право на жизнь, личную неприкосновенность, имущество, свободу от пыток и другие фундаментальные права.

По инициативе общенационального лидера Гейдара Алиева Милли Меджлис (парламент) Азербайджанской Республики в 1994 году дал первую политико-правовую оценку Ходжалинскому геноциду и принял постановление об объявлении 26 февраля Днем Ходжалинского геноцида.