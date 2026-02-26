Володимир Зеленский поделился подробностями телефонного разговора с Дональдом Трампом

БАКУ/ Trend/ - Президент Украины Володимир Зеленский поделился подробностями недавнего телефонного разговора с Президентом США Дональд Трамп, сообщает Trend.

В своем Telegram-канале Зеленский написал, что в разговоре также участвовали представители администрации Трампа – Стив Виткофф и Джаред Кушнер. Обе стороны обсудили активную работу команд по переговорам и выразили благодарность за усилия по завершению войны.

Президент Зеленский отметил ценность программы PURL и подчеркнул, что поставки ракет для систем ПВО из США помогают Украине справляться с зимними сложностями и защищать жизни граждан.

Стороны обсудили вопросы, над которыми завтра будут работать представители Украины и США на двусторонней встрече в Женеве, а также подготовку к следующей встрече переговорных команд в полном составе в трехстороннем формате в начале марта, что, по мнению Зеленского, позволит перейти к переговорам на уровне лидеров. Президент Трамп поддерживает такую последовательность шагов для решения сложных вопросов и завершения войны.