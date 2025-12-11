В Азербайджане началась установка модулей графических процессоров в ЦОД (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 14:12)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане началась установка модулей графических процессоров в центрах обработки данных (ЦОД).

Об этом сообщил Trend руководитель проекта Национального центра искусственного интеллекта Ибрагим Сулейманов в ходе мероприятия под названием "Информирование представителей медиа о стандартах искусственного интеллекта", состоявшемся сегодня в Академии искусственного интеллекта.

По его словам, этот процесс в настоящее время успешно реализуется.

"Оборудование закуплено, и сейчас ведутся работы по установке. После завершения этих работ мы сможем представить наши продукты в области искусственного интеллекта в этом центре. Это позволит снизить затраты. На этом сервере будут установлены продукты в области искусственного интеллекта, которые будут использоваться как студентами, так и соответствующими государственными структурами. Это также позволит государственным учреждениям осуществлять проекты в области искусственного интеллекта на этом оборудовании. Первые результаты этой работы мы сможем увидеть в первом квартале следующего года", - сказал И. Сулейманов.