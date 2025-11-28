Делегация ЦИК Азербайджана будет наблюдать за парламентскими выборами в Кыргызстане

БАКУ/Trend/ - Делегация во главе с председателем Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджанской Республики Мазахиром Панаховым посетила Кыргызскую Республику.

Как сообщили Trend в ЦИК, основной целью визита по приглашению председателя Центральной избирательной комиссии Кыргызстана Тынчтыка Шайназарова является наблюдение за внеочередными парламентскими выборами, которые состоятся в стране 30 ноября. Азербайджанская делегация будет выступать в качестве международных наблюдателей.

Планируется, что представители ЦИК ознакомятся с общим ходом подготовки к внеочередным парламентским выборам до дня голосования, а также будут наблюдать за процессом голосования на избирательных участках столицы в день выборов.

Делегация ЦИК также примет участие во втором заседании Консультативной платформы высших избирательных органов государств-членов Организации тюркоязычных государств, которое состоится в Бишкеке 28 ноября. На мероприятии будут обсуждаться вопросы развития институционального сотрудничества в области управления выборами и возможности дальнейшего расширения отношений.

В рамках визита председатель ЦИК Азербайджана встретится со своим кыргызским коллегой, а также с руководителями избирательных органов государств-членов Организации тюркоязычных государств и международных организаций, участвующих в наблюдении за выборами, и другими должностными лицами, чтобы обсудить перспективы дальнейшего углубления межведомственных отношений, новые возможности сотрудничества в различных областях, связанных с выборами, и вопросы, представляющие взаимный интерес.

Следует отметить, что представители ЦИК Азербайджана также участвуют в наблюдении за внеочередными парламентскими выборами в Кыргызстане в составе международных миссий Парламентской Ассамблеи тюркоязычных государств, Организации тюркоязычных государств, Бюро по демократическим институтам и правам человека, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и Содружества независимых государств.

