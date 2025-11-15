Азербайджанские муай-тайцы завоевали две бронзы

БАКУ/ Trend/ - Соревнования по муай-тай продолжаются на VI Исламских играх солидарности, проходящих в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.
Как сообщает Trend, азербайджанские спортсмены Али Алиев (55–60 кг) и Салахеддин Годжазаде (65–70 кг) завоевали бронзовые медали.
Таким образом, представители Азербайджана по муай-тай получили на Исламиаде одну серебряную и две бронзовые медали.
Как сообщает Trend, в финальном поединке выступил азербайджанский спортсмен Хаял Алиев в весовой категории 60–65 кг.
Как сообщает Trend, в финальном поединке выступил азербайджанский спортсмен Хаял Алиев в весовой категории 60–65 кг.
Алиев уступил сопернику в финале и завоевал серебряную медаль Исламиады.