Назван объем производства продукции металлургической промышленности в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В металлургической промышленности и производстве готовых металлических изделий в январе-октябре 2025 года произведено продукции на сумму 1,052 млрд манатов.

Об этом Trend сообщили в Госкомстате Азербайджана.

Согласно информации, этот показатель на 8,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года в производстве готовых металлических изделий наблюдалось снижение на 10 процентов, а в производстве продукции металлургической промышленности - на 12,9 процента.

В январе-октябре 2025 года производство арматуры сократилось на 20 процентов, стального литья - на 23,7 процента, медной проволоки - на 92,7 процента, производство прочих металлических изделий - на 30,9 процента.