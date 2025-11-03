В Анталье состоялось открытие I Форума послов культуры Азербайджана

БАКУ/Trend/ - 3 ноября в Анталье состоялась церемония открытия I Форума послов культуры Азербайджана, организованная Министерством культуры Азербайджанской Республики и Государственным комитетом по работе с диаспорой.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Министерство культуры Азербайджана.

Отмечается, что в церемонии приняли участие министр культуры Адиль Керимли, председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов, заместитель председателя Милли Меджлиса Рафаэль Гусейнов, посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов, председатель Комитета по культуре Милли Меджлиса, народный артист Полад Бюльбюльоглу, председатель Союза композиторов Азербайджана, народная артистка Фирангиз Ализаде, ректор Бакинской музыкальной академии, народный артист Фархад Бадалбейли, а также известные деятели культуры из Азербайджана и ряда стран и другие гости.

Сначала прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики, минутой молчания была почтена память сынов Родины, отдавших свои жизни за территориальную целостность и суверенитет нашей страны.

Затем был показан видеоролик «Возрождение культуры в Карабахе».

Министр культуры Адиль Керимли, выступивший с вступительной речью, отметил, что I Форум послов культуры Азербайджана считается важным этапом в развитии культурной дипломатии нашей страны. Эта инициатива является логическим продолжением дальновидной политики Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Первой леди, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой, направленной на защиту культуры и национальной идентичности, а также на их популяризацию на международном уровне.

Министр отметил, что цель форума, проводимого накануне 5-й годовщины славной Победы в 44-дневной Отечественной войне, вписанной золотыми буквами в нашу историю, – популяризация нашей культуры на международном уровне посредством послов культуры и их сети, стимулирование деятельности работников культуры, проживающих за рубежом, а также оказание дополнительной поддержки развитию искусства и креативных индустрий. Налаживание более тесного сотрудничества между Культурными центрами и Домами Азербайджана за рубежом также является главной целью форума.

Председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов в своем выступлении отметил, что диаспорская стратегия общенационального лидера Гейдара Алиева получила дальнейшее развитие в период политического правления Президента Ильхама Алиева и вышла на новый уровень. Сегодня наше государство стимулирует деятельность каждого азербайджанца, проживающего за рубежом. В свою очередь, деятели культуры Азербайджана за рубежом вносят вклад в культурную дипломатию и успешно представляют страну.

На мероприятии также выступили заместитель председателя Милли Меджлиса Рафаэль Гусейнов, посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов, председатель Комитета по культуре Милли Меджлиса, народный артист Полад Бюльбюльоглу и председатель Оргкомитета форума, народный артист Джахангир Новрузов, которые высоко оценили значимость форума.

Затем были награждены представители искусства, внесшие вклад в популяризацию азербайджанской культуры в международном сообществе, и сделано совместное памятное фото.

Отметим, что форум, прошедший при поддержке посольства Азербайджанской Республики в Турецкой Республике, продлится до 5 ноября. В рамках форума запланированы творческие презентации, демонстрации культурных проектов, пленарные дискуссии, а также подписание протоколов . В ходе мероприятия также будут представлены интересные художественные программы, основанные на азербайджанской музыке, театре и танцах.

Отметим, что форум, реализуемый при поддержке посольства Азербайджанской Республики в Турецкой Республике, продлится до 5 ноября. В рамках форума планируются творческие презентации, демонстрация культурных проектов, пленарные дискуссии, а также подписание протоколов о сотрудничестве в области культуры. Во время мероприятия также будут представлены интересные художественные программы на основе азербайджанской музыки, театра и танцевального искусства.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!