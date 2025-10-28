OGT-2025 подвела итоги. Международные гиганты осваивают энергетический рынок Туркменистана

БАКУ /Trend/ - В Ашхабаде завершила работу XXX Юбилейная Международная конференция и выставка “Нефть и газ Туркменистана – 2025” (OGT-2025), прошедшая под девизом “Энергия. Инновации. Развитие”. Форум вновь подтвердил статус Туркменистана как важного игрока на энергетической карте региона и как страны, открытой для диалога и взаимовыгодного сотрудничества. Более 400 представителей ведущих компаний и организаций - от Chevron, TotalEnergies, Siemens Energy и Baker Hughes до SOCAR, CNPC, Petronas и Dragon Oil - из более чем 60 стран собрались, чтобы обсудить новые возможности в туркменском энергетическом секторе.

Главным аспектом конференции являлось не только подведение итогов работы отрасли, но и демонстрация того, что Туркменистан предлагает зарубежным компаниям: масштабные проекты, финансовую устойчивость, инвестиционную предсказуемость и курс на модернизацию. Благодаря проводимой Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым политике открытых дверей, страна создает условия для долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества с иностранными инвесторами.

Центральным элементом национальной энергетической стратегии остается месторождение Галкыныш - одно из крупнейших газовых месторождений мира с запасами 27,4 триллиона кубометров. Именно обсуждение его возможностей было одной из важных тем конференции.

В 2026 году Туркменистан планирует подписать EPC-контракт на четвертую фазу его разработки с проектной мощностью 10 миллиардов кубометров газа в год. Советник Президента по вопросам нефти и газа Ашыргулы Беглиев, выступая на конференции, подчеркнул, что проект будет полностью профинансирован за счет собственных средств страны - редкий пример финансовой самодостаточности, который при этом оставляет пространство для международного технологического участия. По словам заместителя председателя “Туркменгаза” Мурада Арчаева, ведутся переговоры с CNPC и ADNOC о реализации второго и третьего этапов разработки. Это открывает двери для компаний, способных предложить передовые инженерные решения, технологии по снижению выбросов метана и системы интеллектуального управления добычей.

Для зарубежных партнеров Галкыныш - это не просто инвестиционный проект, а источник устойчивого дохода и энергетической безопасности, обеспеченный политической стабильностью и инфраструктурной готовностью. Сотрудничество здесь приносит выгоду всем сторонам, включая рост технологической компетенции, инвестиции в инфраструктуру и повышение региональной устойчивости.

Другим стратегическим направлением, обсуждаемым на конференции, стал проект газопровода "Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия" (ТАПИ), способный поставлять до 33 миллиардов кубометров газа ежегодно на рынки Южной Азии.

“Газопровод ТАПИ является символом регионального сотрудничества и стабильности. Его реализация создаст новые возможности для всех стран-участниц и послужит мостом между Центральной и Южной Азией”, - отметил председатель ГК “Туркменгаз” Максат Бабаев.

ТАПИ рассматривается не просто как инфраструктурный проект, а как коридор сотрудничества, обеспечивающий устойчивое развитие региона. Эта инициатива приносит странам новые рабочие места, энергетическую доступность и укрепляет экономические связи, что стало возможным благодаря открытости Туркменистана для международных партнеров.

Генеральный директор TAPI Pipeline Company Ltd Мухамметмырат Аманов заявил, что завершение строительства части газопровода в Герате ожидается к концу 2026 года. Интерес к участию в проекте проявляют и американские компании. Представитель Brownstein Hyatt Farber Schreck Саманта Карл-Йодер подтвердила, что в США рассматривают возможность участия таких энергетических гигантов, как ExxonMobil и Chevron. Поддержка со стороны международных финансовых институтов придает проекту дополнительную устойчивость.

Туркменистан укрепляет связи не только с соседями, но и с мировыми центрами энергетики. Dragon Oil (ОАЭ) объявила о планах увеличить добычу в стране до 200 000 баррелей в день к 2030 году, инвестировав более $11 миллиардов и реализовав около 200 социальных проектов.

“Туркменистан остается стратегическим направлением для нас. Компания продолжит инвестировать в повышение эффективности добычи и в социальные проекты, поддерживающие развитие региона”, - отметил председатель компании Саид Мохаммед Аль Тайер.

Сотрудничество с такими компаниями, как Dragon Oil, SOCAR и CNPC приносит всем сторонам ощутимые выгоды: обмен технологиями, создание новых производств, приток инвестиций и развитие человеческого капитала. Эти возможности стали доступны благодаря политике открытых дверей Туркменистана, которая обеспечивает предсказуемые и прозрачные условия для иностранных инвесторов.

SOCAR видит в партнерстве с Ашхабадом элемент устойчивой энергетической интеграции Каспийского региона. Турция через компанию BOTAŞ намерена расширять поставки туркменского газа в Европу, превращая регион в узел энергетической безопасности.

Для участников форума OGT-2025 Туркменистан стал площадкой, где энергия и дипломатия соединяются: здесь создаются новые форматы взаимодействия - от совместных НИОКР и технологических кластеров до инвестиционных соглашений по модели “раздела продукции”.

Туркменистан последовательно демонстрирует, что энергетическая стабильность может сочетаться с экологической ответственностью. В 2023 году уровень выбросов метана снизился на 60 процентов, что было отмечено UNECE как системное достижение. Инициатива Всемирного банка “Zero Routine Flaring by 2030” активно поддерживается туркменской стороной и уже приносит результаты.

“Всемирный банк поддерживает стремление Туркменистана к снижению углеродного следа и развитию чистых технологий. Мы видим здесь потенциал для инвестиций, которые будут способствовать устойчивому росту и диверсификации экономики”, - отметил старший специалист по газу Всемирного банка Роберт ван дер Геест.

Сотрудничество с международными институтами способствует внедрению передовых экологических стандартов, модернизации инфраструктуры и повышению конкурентоспособности экономики, подкрепляя стратегию открытых дверей страны и создавая новые возможности для партнеров.

OGT-2025 подтвердила: Туркменистан не просто поставщик энергоресурсов, а стратегический партнер, предлагающий устойчивую, диверсифицированную и открытую модель сотрудничества. Развитие Галкыныша, реализация ТАПИ, цифровизация добычи, участие в международных климатических инициативах и рост доли “зеленой” энергетики формируют уникальную комбинацию факторов, делающих страну привлекательной для мировых инвесторов.

Политика открытых дверей Президента Туркменистана позволила создать эти возможности, укрепить международное сотрудничество и обеспечить реальную взаимную выгоду для всех участников проектов.

Для зарубежных компаний Туркменистан - это не только рынок, но и пространство стратегического роста, где энергия и инновации действительно становятся движущей силой развития.