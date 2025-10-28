Захоронены останки шехида I Карабахской войны Мубариза Шахмурова

БАКУ /Trend/ - Останки считавшегося пропавшим без вести шехида первой Карабахской войны Мубариза Агагусейн оглу Шахмурова были захоронены 28 октября в Аллее шехидов, расположенной в поселке Кешля Низаминского района Баку.

Как сообщает Trend, на похоронах присутствовали члены семьи шехида, сотрудники министерств обороны и внутренних дел, представители исполнительной власти Наримановского, Низаминского, Сураханского районов, ветераны войны, семьи шехидов, представители общественности.

Отметим, что М. Шахмуров родился 12 июня 1963 года в селе Навдан Сабирабадского района. Он пропал без вести 26 февраля 1992 года в боях на Ходжалинском направлении во время Первой Карабахской войны.

