Президент Ильхам Алиев заложил фундамент Джебраильской городской мечети (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 28 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев заложил фундамент Джебраильской городской мечети.

Как сообщает Trend, директор компании PMD Projects Нариман Топчибашев проинформировал главу государства о предстоящей работе.

Было сообщено, что общая площадь мечети составит более 1530 квадратных метров. В ней одновременно смогут совершать богослужение 615 человек. В двухэтажном здании мечети будут условия для одновременного совершения богослужения мужчинами и женщинами.

Высота минаретов мечети составит 34,2 метра, а высота купола – 22,6 метра. На территории мечети будут созданы автостоянка, беседка.

До оккупации на территории Джебраильского района имелось 5 мечетей, более 40 мест поклонения, свыше 20 историко-архитектурных памятников. В период оккупации наши историко-религиозные памятники в этом районе, как и в других регионах, были разрушены армянами. После освобождения земель от оккупации Азербайджанское государство провело большую работу по восстановлению имеющихся историко-религиозных и культурных памятников в Карабахе и Восточном Зангезуре, строительству новых мечетей. В этой связи можно отметить построенную в 2017 году в селе Джоджуг Марджанлы мечеть, аналогичную шушинской мечети.