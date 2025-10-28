"Ветер культуры" в Карабахе – в Барде прошел мастер-класс народной артистки Захры Гулиевой (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Карабахском регионе продолжается проект "Ветер культуры", организованный Научно-методическим и квалификационным центром культуры (МЕМİМ) министерства культуры Азербайджана.

В рамках проекта, реализуемого при поддержке Карабахского регионального управления культуры, 27 октября в Бардинской городской детской школе искусств № 1 состоялся мастер-класс с участием народной артистки, профессора Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, известной скрипачки Захры Гулиевой, сообщили Trend Life в пресс-службе МЕМİМ.

Выступивший в начале мероприятия сотрудник сектора по работе с учреждениями культуры Карабахского регионального управления культуры Фарид Гаджиев выразил благодарность за организацию мастер-класса, подчеркнув, что подобные проекты способствуют развитию талантливых детей и молодёжи по соответствующей специальности.

Заведующая отделом MEMİM, заслуженный деятель культуры Лала Керимова в своём выступлении отметила, что цель мастер-класса – развитие музыкального вкуса учащихся и привитие им профессиональных навыков.

Затем выступили ученики Детской школы искусств №1 и Детской музыкальной школы №2 города Барда.

Народная артистка Захра Гулиева обратила внимание участников мастер-класса на интересные моменты, связанные с техникой игры на скрипке и дала свои рекомендации. Профессор подробно ответила на вопросы преподавателей и учащихся.

В завершение Захра Гулиева передала в дар школе искусств свои книги.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

