В рамках Art Weekend в Баку в Подземной бане XVII века будет представлена уникальная экспозиция "Текущая память" (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - С 31 октября по 2 ноября в Баку пройдет грандиозный Фестиваль искусств "Полет в Баку. Арт-уикэнд: Почувствуй будущее СЕЙЧАС" (Fly to Baku. Art Weekend. Sense the Future NOW), объединяющий искусство, культуру и экологию, сообщает Trend Life.

Проект организован Фондом Гейдара Алиева и Общественным объединением IDEA, при партнерстве с министерством культуры Азербайджана. Автором и инициатором проекта является вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева. Этот иммерсивный проект превратит Баку в живое пространство современного творчества, диалога и открытий. Особое внимание будет уделено экологической ситуации в океанах и морях, которая будет представлена через язык искусства.

Главная тема фестиваля - вода как символ жизни, обновления и устойчивого развития. Вода, олицетворяющая устойчивость, обновление и коллективную память, выбрана ключевым элементом Art Weekend, способствующего значимому диалогу Азербайджана с международным художественным сообществом.

Одно из мероприятий пройдет в старинной части Баку – Ичеришехер, в Подземной бане XVII века. Здесь будет представлена коллективная экспозиция "Axar yaddaş" (Текущая память) – современная интерпретация культуры бани. В проекте участвуют современные художники - заслуженная художница Сабина Шихлинская, молодые таланты Наргиз Аскерова, Алия Байрамова и Тимур Зарипович.

Куратор выставки Мансура Мамедалиева отметила, что экспозиция не только раскрывает традиции, но и исследует многослойную семантику культуры и истории бани в Азербайджане через призму воды, памяти и очищения.

"В рамках экспозиции баня предстает не только как физическое пространство, но и как носитель социальных отношений, личных воспоминаний и культурной преемственности. Работы художников показывают баню как пространство текущей памяти, соединяющее поколения и опыт, создающее коллективную идентичность и переосмысляющее историческое и культурное наследие", - сказала Trend Мансура Мамедалиева.

Сабина Шихлинская представит видеоинсталляцию "Hamam" (Баня), которая была создана в 2006 году и за эти годы в различных вариациях с успехом показана в около пятнадцати странах. В ней художница исследует традиционный суфийский ритуал очищения в бане. Инсталляция сопровождается композицией известного композитора, народного артиста Фараджа Караева "Ностальгия".

"Баня исторически символизировала не только физическое, но и духовное очищение, способствуя приближению к тайнам мироздания. Инсталляция сочетает визуальные образы, символизирующие воду, очищение и трансформацию, с медитативной атмосферой традиционных ритуалов. Моя работа направлена также на сохранение национального наследия, которое нужно любить и беречь", - отметила Сабина Шихлинская.

Наргиз Аскерова представит уникальный нано видео-арт "Su kimi ol" (Будь как вода), исследующий культурные и символические измерения воды. Для художницы вода — не только источник жизни, но и носитель культурной памяти, символ очищения, обновления и трансформации. Используя технологии нано-арта, автор подчеркивает трансформационную силу воды как хранителя идентичности, сочетая символизм и инновацию.

"В произведении показаны визуальные эффекты прозрачности, мягкости и устойчивости воды через изображения, снятые с помощью электронного микроскопа.

Текучесть воды переплетается с внутренним миром человека, приглашая зрителя к спокойному, но глубокому эмоциональному опыту. Баня предстает не просто местом гигиены: вода становится пространством очищения тела, души и памяти. Вода здесь – это не только средство физического очищения, но и ритуальный элемент, обеспечивающий сохранение коллективной памяти и восстановление личной идентичности", - добавила Наргиз Аскерова.

Вход свободный. Для регистрации https://bakuartweekend.az/az/register/

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!