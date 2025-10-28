Председатель Федерального национального совета ОАЭ прибыл с визитом в Азербайджан (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 28 октября делегация, возглавляемая председателем Федерального национального совета Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Сакр Гобаш, прибыла с официальным визитом в Азербайджанскую Республику.

Как сообщает Trend, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги обеих стран, председателя Федерального национального совета Объединенных Арабских Эмиратов встретили заместитель председателя Милли Меджлиса Зияфет Аскеров, руководитель рабочей группы по межпарламентским связям с Объединенными Арабскими Эмиратами Джаваншир Пашазаде и другие официальные лица.

В рамках визита Сакр Гобаш проведет встречи с официальными лицами страны, в ходе которых будет проведен обмен мнениями по вопросам перспектив развития двусторонних отношений стран.

