Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Председатель Федерального национального совета ОАЭ прибыл с визитом в Азербайджан (ФОТО)

Политика Материалы 28 октября 2025 16:18 (UTC +04:00)
Председатель Федерального национального совета ОАЭ прибыл с визитом в Азербайджан (ФОТО)
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - 28 октября делегация, возглавляемая председателем Федерального национального совета Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Сакр Гобаш, прибыла с официальным визитом в Азербайджанскую Республику.

Как сообщает Trend, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги обеих стран, председателя Федерального национального совета Объединенных Арабских Эмиратов встретили заместитель председателя Милли Меджлиса Зияфет Аскеров, руководитель рабочей группы по межпарламентским связям с Объединенными Арабскими Эмиратами Джаваншир Пашазаде и другие официальные лица.

В рамках визита Сакр Гобаш проведет встречи с официальными лицами страны, в ходе которых будет проведен обмен мнениями по вопросам перспектив развития двусторонних отношений стран.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Председатель Федерального национального совета ОАЭ прибыл с визитом в Азербайджан (ФОТО)
Председатель Федерального национального совета ОАЭ прибыл с визитом в Азербайджан (ФОТО)
Председатель Федерального национального совета ОАЭ прибыл с визитом в Азербайджан (ФОТО)
Председатель Федерального национального совета ОАЭ прибыл с визитом в Азербайджан (ФОТО)
Председатель Федерального национального совета ОАЭ прибыл с визитом в Азербайджан (ФОТО)
Председатель Федерального национального совета ОАЭ прибыл с визитом в Азербайджан (ФОТО)
Председатель Федерального национального совета ОАЭ прибыл с визитом в Азербайджан (ФОТО)
Председатель Федерального национального совета ОАЭ прибыл с визитом в Азербайджан (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости