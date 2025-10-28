Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Али Асадов встретился с заместителем премьер-министра Беларуси

Политика Материалы 28 октября 2025 15:21 (UTC +04:00)
Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
БАКУ /Trend/ - 28 октября премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с заместителем премьер-министра Республики Беларусь, сопредседателем Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между двумя странами Натальей Петкевич.

Как сообщили Trend в Кабинете министров, в ходе встречи было выражено удовлетворение всесторонним развитием азербайджано-белорусских межгосударственных отношений, было отмечено, что активный диалог и совместные усилия президентов двух стран являются основными факторами, обеспечивающими это развитие.

Было подчеркнуто значение состоявшегося в Баку 15-го заседания Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Республикой Беларусь.

На встрече были обсуждены перспективы дальнейшего расширения взаимовыгодного сотрудничества между Азербайджаном и Беларусью в различных областях, в том числе в торгово-экономической сфере, промышленной кооперации, аграрной, гуманитарной и других областях.

