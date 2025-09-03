Назван объем экспорта продукции через таможни иранской провинции Хузестан

БАКУ /Trend/ - За первые пять месяцев текущего иранского года (21 марта - 22 августа 2025 года) экспорт продукции через таможню провинции Хузестан, расположенной на юго-западе Ирана, составил 8,25 млн тонн на сумму 2,42 млрд долларов США.

Как передает Trend, об это сказал инспектор таможни иранской провинции Хузестан Бехруз Карабейги.

По его словам, за последние 5 месяцев основной экспорт продукции в Ирак осуществлялся через таможню провинции Хузестан. Таким образом, экспорт продукции в Ирак составил 3 млн тонн на сумму 640 млн долларов.

Гарайбеги добавил, что за 5 месяцев в страну через таможню провинции Хузестан было импортировано 8 миллионов тонн продукции на сумму 2,43 миллиарда долларов.

Сотрудник таможни отметил, что за этот период таможенные поступления провинции составили 113 триллионов риалов (около 197 миллионов долларов США), что на 44% больше, чем за аналогичный период прошлого года (20 марта - 21 августа 2024 года).

Отметим, что в иранской провинции Хузестан имеется два сухопутных пограничных таможни и семь торговых портов, и она считается второй по величине провинцией страны по объему экспорта продукции.